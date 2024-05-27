Şampiyonluk sonrası ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...Şampiyonluk sonrası gelecek sezon transfer çalışmalarına da hız kazandıran sarı kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor.Çalışmalar devam ederken, takımdan ayrılacak ilk isim de belli oldu.Yıldız oyuncu, veda ederken yeni adresi böyle duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Cimbom şampiyonluk adına hayati önem taşıyan maçta rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti ve mutlu sona ulaştı.Galatasaray bu başarıyla beraber toplamda 24. kez Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Sarı-kırmızılıları şampiyonluk sonrası yaz transfer döneminde hareketli bir sezon bekliyor. Galatasaray'da pek çok yıldız isimle yolların ayrılması gündemde.Milliyet'in haberine göre Cimbom şampiyonluğa ulaşmış olsa da istediği verimi alamadığı pek çok oyuncu ile yeni sezon öncesi yollarını ayıracak.Sarı-kırmızılılar yeni sezonda tüm kulvarlarda başarılı olabilecek daha iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Galatasaray'da kısa zamanda yolcu listesinin kesinleşmesi bekleniyor.Aurier'in yanı sıra Ndombele, Oliveira, Vinicius önümüzdeki sezon takımda olmayacak. Ayrıca Zaha'nın da teklif gelmesi halinde gönderilmesi çok yüksek ihtimal. Cimbom, yüksek maaşından kurtulmak adına Zaha'yı bonservissiz de yolcu edebilir.Ziyech ve Mertens'in durumları ise belirsiz. Galatasaray Yönetimi özellikle Mertens'i tutmak istiyor. Ziyech konusunda belirsizlik hakim.Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a gitme ihtimalı oldukça güçlü.Yıldız isme bir Arap kulübünün yıllık 7.5 milyon Euro net maaş teklifinde bulunduğu ve Kerem'in de yüksek rakam sonrası kafasının karıştığı öğrenildi.Söz konusu Arap takımının Galatasaray'a da 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı konuşuluyor.Birkaç hafta içinde sarı-kırmızılılara resmi teklif gelmesi ihtimali bir hayli yüksek.