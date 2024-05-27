Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa'da yankılandı! 'Tarihi şampiyonluk...'

Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde 24. lig şampiyonluğuna ulaştı.Ligin 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar; Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun attığı golle rakibini 3-1 mağlup etti.Bu skorla beraber puanını 102 yapan Cimbom, şampiyonluğa ulaşmanın yanı sıra ulaşılması zor bir puan rekoruna imza atmayı başardı.Galatasaray'ın elde ettiği bu tarihi şampiyonluk Avrupa basınında geniş yankı buldu. Avrupa'nın önde gelen birçok gazetesi Cimbom'a övgüler yağdırdı.Alman Spor.de'nin 'Galatasaray 102 puanla bir kez daha Türkiye şampiyonu' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verildi; 'Son şampiyon son maç gününde Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğu garantiledi ve 102 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin (99) önünde ligi bitirdi.'Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BILD, Cimbom'un 24. lig zaferini; 'Galatasaray tarihi lig şampiyonluğunu kutluyor!' başlığıyla manşetine taşırken şu ifadeleri kullandı: 'Galatasaray son maç gününde küme düşme adaylarından Konyaspor'u 3-1 yendi. Bu şampiyonluk için yeterli! Bu, 'Boğazın Aslanları'nın son 32 yıldaki 16. şampiyonluğu! Kulüp bu galibiyetle taraftarlarına geçtiğimiz Pazar günü evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı aldığı derbi yenilgisini unutturdu.''Gelecek sezon İstanbul'un iki ezeli rakibi arasında formadaki bir yıldız için büyük bir mücadele yaşanacak: Galatasaray 5. yıldız için, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ise 4. yıldız için mücadele edecek. Fenerbahçe olumsuz serisini kırmak istiyor. Fener şampiyonluk için on sezondur bekliyor. Yeni kulüp başkanının seçimi merakla bekleniyor.'Fransız Foot Mercato, Galatasaray için ifadeleri kullandı: 'Bu final gününden önce, Türkiye şampiyonası henüz kararını vermemişti. Geçtiğimiz hafta en iyi iki takım karşılaştı ve Fenerbahçe İstanbul derbisinde Galatasaray'a karşı galip geldi. Fenerbahçe'nin geçen haftaki galibiyetiyle şampiyonluk hayalleri için hala bir şansı vardı.''Galatasaray'ın kupa umudunun olması için kaybetmesi, Fenerbahçe'nin ise maçını kazanması gerekiyordu. Lig ikincisi, Edin Džeko ve Dušan Tadić (6-0) sayesinde İstanbulspor karşısında evinde kolay bir galibiyet alarak işi bitirdi. Ancak Cimbom tereddüt etmedi ve şampiyonluğunu mümkün olan en iyi şekilde sonlandırdı.''Galatasaraylı oyuncular ligin en golcü oyuncusu Mauro Icardi'ye güvendi. Bu sezon formda olan Arjantinli oyuncu (toplam 25 gol) bu akşam Konyaspor'a karşı yine bir duble yaptı (29, 51.). Berkan Kutlu da maçın sonucunu belirleyen bir gol daha attı (3-0, 53.). Maçı çantada keklik gören Galatasaray, Süper Lig'i garantiledi. Galatasaray 102 puanla 24. Türkiye ligi şampiyonluğunu kazandı. Hemen arkasında 99 puanla Fener'in Sarı Kanaryalar'ı bir kez daha başarısız oldu. Sarı Kanaryalar'ın son şampiyonluğu 2014 yılına dayanıyor...''BEKLEMEK ZORUNDA KALDI'Fransızların ünlü L'Equipe gazetesi ise şu ifadelere yer verdi; '102 puan. 33 galibiyet, üç beraberlik ve iki yenilgiyle SüperLig'i domine eden Galatasaray, tarihindeki 24. Türkiye ligi şampiyonluğunu elde etmek için son güne kadar beklemek zorunda kaldı. Mauro Icardi'nin takımı, Konyaspor karşısında 3-1'lik kolay bir galibiyet alarak işi bitirdi.'Fenerbahçe sadece üç puan geride kalarak hala yarışın içindeydi. Edin Dzeko ve takım arkadaşları İstanbulspor'u 6-0 mağlup ederek sezonu 99 puanla kapattı. Tablonun en altında İstanbulspor, Pendikspor, Karagümrük ve Ankaragücü yer alıyor.''HATIRLARSANIZ...'Portekiz'in Record gazetesi, Galatasaray'ın şampiyonluğuna geniş yer ayırdı ve bir hatırlatma yapmayı da ihmal etmedi: 'Galatasaray, şampiyonanın son gününde Konyaspor'u 3-1 yenerek 102 puanla bu Pazar ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.''Bugüne kadar matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden Fenerbahçe ise son gün İstanbulspor AS'yi 6-0 yenerek sezonu 99 puanla ve şampiyon Galatasaray'dan daha az yenilgiyle (31V, 6E ve 1D) tamamladı.''Hatırlarsanız, Galatasaray üst üste iki Türkiye şampiyonluğunu kazanan son takımdı, bunu 2017/18 ve 2018/19 sezonlarında da başarmıştı.'