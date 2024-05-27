Edin Dzeko'dan emeklilik açıklaması: Futbolu bırakacak mı?

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonun son haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sezonun en iyi isimlerinden olan Edin Dzeko karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.Futbolu bırakma kararı alan ve İstanbulspor maçında veda töreni düzenlenen Leonardo Bonucci ile ilgili gelen soru üzerine Dzeko, 'Şu anda emekliliği düşünmüyorum. Leonardo Bonucci harika bir futbolcu. Onun bu büyük camiada futbola veda etmesinden taraftarlar da gurur duyuyordu. Böyle büyük bir oyuncunun burada bitirmesi önemli bir şey.' dedi.Dzeko kaçan şampiyonluk için, 'Şampiyon olamadığımız için büyük bir üzüntü duyuyoruz. 99 puan elde ettik ama şampiyon olamadık! Bu inanılmaz bir durum, hayatta bir kere başınıza gelebilir. Zamanı geri alamıyoruz... Taraftarlarımız bizi destekledi maç sonu, bu aslında çok fazla anlam ifade ediyor. Bizlere saygı duyduklarını gördük. Kupayı alamadık ama sezon boyunca gösterdiğimiz performans nedeniyle bizi takdir ettiler. Bizler de her şeyi yaptık. Elde ettiğimiz 99 puana rağmen şampiyon olamadık, bu üzüntü verici. Kupayı kaldıramama hayal kırıklığına neden oldu' ifadelerini kullandı.