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Dursun Özbek gözünü yıldızlara dikti! 3 yıldız Galatasaray'ın listesinde...

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transferde gözünü şimdiden dünyaca ünlü yıldızlara dikti. İşte Galatasaray'ın transfer listesi...

Dursun Özbek gözünü yıldızlara dikti! 3 yıldız Galatasaray'ın listesinde...
Ekleme: 27.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:56 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da maç sonu açıklamalarına da yansıyan şekilde gözler, hemen yeni sezona çevrilmiş durumda.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için transferde çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor.

Şampiyonluk sonrası büyük bir mutluluk yaşayan Galatasaray, yeni sezonda tüm kulvarlarda iddialı olabilecek geniş bir kadro için çalışmalarına hız veriyor.

İlk bomba İlkay Gündoğan

2 yıl daha Galatasaray'da başkanlık koltuğunda oturacak olan Dursun Özbek, üst üste 2. şampiyonluğun ardından transferde büyük oynayacak.

Özbek, artık Şampiyonlar Ligi'nde de başarı istiyor. Sarı-kırmızılı kulübün patronu, bu doğrultuda mutlaka İlkay Gündoğan'ı takıma dahil etmeyi hedefliyor.

Daha önce verdiği pek çok röportajda Galatasaray için “Çocukluk hayalim” diyen Barcelona'nın 33 yaşındaki yıldızının, İspanyol deviyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

Fakat İlkay'ın ayrılık talebinde bulunması halinde kulüpler arasında orta yolun bulunabileceği konuşuluyor.

Dursun Özbek gözünü yıldızlara dikti! 3 yıldız Galatasaray'ın listesinde...

Sponsor formülü devreye girecek

İspanya basını ise İlkay Gündoğan'ı Barcelona'nın 1 yıl daha takımda tutmak isteyebileceğini yazıyor.

Cim Bom, Devler Ligi kozu olarak gördüğü 33 yaşındaki orta saha oyuncusu için tüm imkanları seferber edecek.

Gerekirse bu transferde sponsor desteği de alınacak. Galatasaray, geçtiğimiz yaz pek çok yıldızın transferinde sponsorlarla ilerlemişti.

Savunmaya Raphael Varane

Davinson Sanchez ile Napoli, Nelsson'la da Sevilla ciddi şekilde ilgileniyor. Ancak Galatasaray'ın 2 stoperinin Avrupa'dan başka talipleri var.

Bu ikiliden birinin satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tekliflere göre hem Sanchez hem de Nelsson satılabilir.

Cim Bom'un B planı ise hazır: Raphael Varane. Manchester United ile kontratı sona eren 31 yaşındaki Fransız stoper için özellikle teknik direktör Okan Buruk çok istekli.

Galatasaray'ın hocasının, Varane'ı çok beğendiği ve şartların oluşması halinde kadroda görmeyi hedeflediği öğrenildi.

Dursun Özbek gözünü yıldızlara dikti! 3 yıldız Galatasaray'ın listesinde...

32 maçta forma giydi

10 yıllık Real Madrid kariyerinin ardından 2021 yazında 40 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olan Varane, bu sezon 32 maçta forma giydi. Ancak bu karşılaşmaların önemli bölümünde sonradan şans buldu. Varane konusunda bazı Arap kulüplerinin de devrede olduğu belirtiliyor.

Torreira'nın yanına Casemiro

Galatasaray'da 2 senedir orta sahanın neredeyse tüm yükü Torreira'nın omuzlarında. Bu sezon her ne kadar Kerem Demirbay zaman zaman etkili performanslar gösterse de, istikrarlı katkı sağlayamadı.

Ndombele hayal kırıklığı olurken, önümüzdeki sezon için buraya çok net bir hamle yapılması hedefleniyor. Varane gibi Okan Buruk'un çok beğendiği diğer oyuncu da Manchester United'dan...

Casemiro'nun takıma katılması halinde seviye atlatacağını düşünen Buruk'a, Başkan Dursun Özbek'in şampiyonluk hediyesi olarak bu sürprizi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Manchester'da mutlu olmayan ve geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda “Şampiyonluk için oynamak istiyorum.” diyen Brezilyalı yıldızın, İngiliz ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Ancak hem Brezilyalı basını hem de İngiliz medyası, Casemiro'nun ayrılık ihtimalini yüksek gösteriyor.

Dursun Özbek gözünü yıldızlara dikti! 3 yıldız Galatasaray'ın listesinde...
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