  • USD: 32,13 - 32,19
  • EURO: 34,88 - 34,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aziz Yıldırım kolları sıvadı! İngiltere'ye gidiyor

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile bir kez daha görüşmek üzere İngiltere'ye gidecek.

Ekleme: 27.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Camiada gözler başkanlık seçimine çevrilirken Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüşmek üzere İngiltere'ye gidiyor

Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, Aziz Yıldırım'ın Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya gideceğini orada da Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yeniden görüşeceğini söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN CİDDİ TEKLİFLER VAR

Dün çıkan haberlerde Mourinho'nun peşinde olan Suudi Arabistan ekiplerinin Portekizli hocaya astronomik bir teklif yaptığı ifade edilmişti.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu da Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın Jose Mourinho için 150 milyon euroyu gözden çıkardığını belirtti.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...
Bakan Bolat: Yatırımların artırılması için detaylı analizler yaptık
Türk Kızılay'dan Gazze'ye destek! Yeniden sıcak yemek dağıtımına başlandı
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Yusuf Tekin, yeni eğitim müfredatını onayladı
MGK yarın toplanacak: Teröre karşı 'güvenlik çemberi' masada
Refah sınırında sıcak saatler: Mısır ile İsrail çatıştı
Gazze'de can kaybı 36 bini aştı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Katliam savunucuları iş başında: Alman basını Refah'taki vahşeti 'terör operasyonu' gibi gösterdi!
Görünmez 'ANKA' geliyor! Türkiye 4 ülkeden biri olacak! KAAN detayı dikkat çekti
KAAN'dan 'sıra dışı' başarı! 'F-35'i geçecek' diye duyurdular
CHP’de 13 milyon TL vurgun! Genel merkezden skandal satın alım yetkisi
Külliye'de kritik toplantı: Bakanlar katıldı!
Down sendromluya devlet kalkanı
Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek'ten FLAŞ açıklama geldi: İsteyene gelir, isteyene ev!
AK Parti’nin sokak hayvanları yasası taslağında neler var? İşte detaylar!
İsrail Refah’ta katliam yaptı: ABD ve Almanya’dan peş peşe skandal açıklama!
Bakan Fidan'dan Filistin mesajı: BM tarafından tanınması fevkalade önemlidir!
9 ilde Mahzen-49 operasyonu: 30 gözaltı
iPhone sahiplerine müjde! iOS 18'deki yeni özellikler belli oldu

iPhone sahiplerine müjde! iOS 18'deki yeni özellikler belli oldu

Elon Musk o uygulamayı eleştirdi! 'Hâlâ güvenli olduğunu düşünenler var'

Elon Musk o uygulamayı eleştirdi! 'Hâlâ güvenli olduğunu düşünenler var'

Rezalet görüntü! Yeşile büründü

Rezalet görüntü! Yeşile büründü

Kazı çalışmalarından tarih fışkırıyor

Kazı çalışmalarından tarih fışkırıyor

Google'dan 'acil güncelle' uyarısı! Kritik bir açık var

Google'dan 'acil güncelle' uyarısı! Kritik bir açık var

Burası ne deniz ne de sahil! Bu yıl üçüncü kez oldu: Gören telefona sarıldı

Burası ne deniz ne de sahil! Bu yıl üçüncü kez oldu: Gören telefona sarıldı