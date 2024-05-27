Aziz Yıldırım kolları sıvadı! İngiltere'ye gidiyor

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile bir kez daha görüşmek üzere İngiltere'ye gidecek.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.



Camiada gözler başkanlık seçimine çevrilirken Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüşmek üzere İngiltere'ye gidiyor



Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, Aziz Yıldırım'ın Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya gideceğini orada da Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yeniden görüşeceğini söyledi.



SUUDİ ARABİSTAN'DAN CİDDİ TEKLİFLER VAR



Dün çıkan haberlerde Mourinho'nun peşinde olan Suudi Arabistan ekiplerinin Portekizli hocaya astronomik bir teklif yaptığı ifade edilmişti.



Rumen gazeteci Emanuel Roşu da Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın Jose Mourinho için 150 milyon euroyu gözden çıkardığını belirtti.