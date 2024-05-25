Süper Lig'de Boupendza sürprizi! Girşimlere başlanacak

Mauro Icardi'nin alternatifi olarak golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'da, Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza gündeme geldi.

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da, Hatayspor'un eski yıldızı Aaron Boupendza gündeme geldi.



Sarı kırmızılı ekip Icardi'nin alternatifi olarak kiraladığı Carlos Vinicius ile yola devam etmeyecek ve yerine yeni bir isim alacak.



HATAY'DA GOL KRALI OLDU

Daha önce Hatayspor'da gol kralı olan ve ardından Katar'a transferi gerçekleşen 27 yaşındaki futbolcu 6.5 milyon euroya Cincinnati'nin yolunu tutmuştu.



13 maçta 3 gol atabilen Boupendza 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Dönüşünün sezon başına dank gelmesi ise Galatasaray teknik heyeti tarafından kabul gördü. Eğer antrenman eksiğini tamamlayabilir ve kısa sürede hazır hale gelebilirse girişimler başlayacak.



OKAN BURUK'UN ELİNİ RAHATLATACAK

Yetenekleri ve hızıyla ön plana çıkan Boupenda, Okan Buruk'un da elini rahatlatacak. Icardi gibi nokta santrafor yerine hareketli bir yapısının olması çeşitliliği de beraberinde getirecek. Yıldız golcünün kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor ancak 2 yıl opsiyon maddesi mevcut. Yönetim en ucuz şekilde bu süreci tamamlamak amacında.