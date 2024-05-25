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Galatasaray'da seçim heyecanı! Oy verme işlemi yapılıyor

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı.

Ekleme: 25.05.2024 - 12:25 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurulu Galatasaray Lisesi'nde başladı.

Genel kurulda mevcut Dursun Özbek ile Süheyl Batum, sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmak için yarışıyor.

Genel kurulda ilk olarak seçim divan başkanlığına Hikmet Koyuncuoğlu seçildi ve başkanlık divanı belirlendi.

Galatasaray'da seçim heyecanı! Oy verme işlemi yapılıyor

Görev alacak isimler belli oldu

Daha sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Son olarak da sandıklarında görev alacak kişiler belirlendi.

Galatasaray'da seçim heyecanı! Oy verme işlemi yapılıyor

Seçim başladı

Genel kurulda oy verme işlemi de başladı.

Seçimli genel kurulda üyeler, adaylardan Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkteki oy pusulalarını kullanacak.

Galatasaray'da seçim heyecanı! Oy verme işlemi yapılıyor

20 sandık var

Genel kurulda, 10 bin 290 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde toplam 20 sandık olacak.

Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.

Seçimde Dursun Özbek ile Süheyl Batum 2. sandıkta oylarını verdi.
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