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Okan Buruk'a sürpriz telefon! Fenerbahçe maçı sonrası...

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'u arayarak moral verdi.

Ekleme: 24.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de bu sezon futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin son haftasına girilmesine rağmen şampiyon hala belirlenmedi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan kıyasıya yarış, geçtiğimiz hafta RAMS Park'ta oynanan mücadeleyle iyice alevlendi.

DÜĞÜM PAZAR ÇÖZÜLECEK

Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon olmasını engelleyen Fenerbahçe, son hafta mücadelesinde bir mucizeyi bekleyecek. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a kaybederse Fenerbahçe de İstanbulspor'u mağlup ederse sarı-lacivertli ekip geriden gelip şampiyon olacak. Galatasaray'ın şampiyonluğu için ise yine 1 puan alması yeterli olacak.

FATİH TERİM'DEN FLAŞ HAMLE

Pazar günü aynı saatte başlayacak iki takımın mücadeleleri heyecanla beklenirken Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi. Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, katıldığı bir programda dikkat çeken ifadeler kullandı.

OKAN BURUK'U ARADI!

Sportcell'e konuşan Hatipoğlu, Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim'in Okan Buruk'u aradığını belirtti. İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Okan hoca ile Fatih hocanın çok benzer hikayeleri var. İkisi de önce oyuncu olarak Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etti. Fatih hoca, unutulmaz başarılar kazandı. Okan Buruk da şimdi aynı yolda ilerliyor."

"İKİSİ DE GÖNÜLDEN GALATASARAYLI"

"İkisinin de ortak özelliği gerçekten Galatasaraylılar. Gönülden Galatasaraylı oldukları için de tıpkı bizler gibi takımın başarısıyla mutlu oluyor, övünüyorlar."

"OKAN HOCAMIZI ARADI"

"Fatih Terim hocamız Fenerbahçe maçı sonrası Okan hocamızı arayarak destek oldu. Hepimize de öğütler verdi."

"Futbol ve hayatla ilgili çok büyük bir tecrübeye sahip. Tek söylediği şey, oyuncuların ve Okan hocanın yanında olun. Onların en çok ihtiyaç duyduğu anlarda yanlarında olun diye öğütler verdi herkese."
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