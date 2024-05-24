İsmail Yüksek müjdesi! Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.Ardından 2 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2'nin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladığı aktarıldı.Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.Öte yandan bu idmanda, Fenerbahçe'yi sevindiren bir gelişme yaşandı.Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yendiği derbi maçında sakatlık geçiren İsmail Yüksek, gerçekleşen son idmanda yer aldı ve topla çalışmalara başladı.Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in MR görüntülemesinde ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıklamıştı.Orta saha oyuncusu, bu sakatlığını atlatarak yaklaşık 1 aylık aranın ardından sahalara geri dönmüş oldu.