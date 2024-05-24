Ferdi Kadıoğlu gidecek mi? Talip üstüne talip: Arsenal'den sonra...

Şampiyonluk umutlarını son haftaya bırakan Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor.Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği merak ediliyor.Milli yıldızın, Premier Lig’den birçok talibi bulunuyor. Ferdi, bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.Adı sık sık Arsenal ile anılan oyuncu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Arsenal'in ardından West Ham United'ın da Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldığını iddia etti.Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 50 maça çıktı.Milli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.