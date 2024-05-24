Fenerbahçe'ye ceza yağdı! PFDK açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, hafta sonu oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından cezaları açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli futbolcular Mert Hakan Yandaş'a 5 maç, İrfan Can Eğribayat'a 3 maç, Jayden Oosterwolde'ye ise 1 maçtan men cezası verdi.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin TL para cezasına çarptırıldı.



Kurul ayrıca Galatasaray'a usulsüz seyirci alınması sebebiyle 240 bin, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle 112 bin TL olmak üzere toplam 520 bin TL para cezası verdi.



Kurul, Fenerbahçe görevlisi Emre Kartal'ı ise Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatına aykırılık nedeniyle 1 yıl, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle ise 90 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırdı.