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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe'de seçim kaosu başladı! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'u eleştirerek "Şampiyonluk sözü vermiyorum" diyor, "Ben varken şampiyon yapmayacaklar" diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 24.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Kulübü'nde, 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım, ‘Silivri ve Çevre Dernekler Buluşması’nda kongre üyeleriyle bir araya geldi.

"Fenerbahçe’nin sahasında Fenerbahçe’den başka kimse oynayamaz"

Ataşehir’de bulunan ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile ilgili Başkan Adayı Yıldırım, şu açıklamayı yaptı:

Gelince ilk iş olarak Bahçeşehir Basketbol'un sözleşmesini feshedeceğim. Onların eski tweetlerini gördüm. Fenerbahçe’nin sahasında Fenerbahçe’den başka kimse oynayamaz.

"Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün düzenlediği basın toplantısında borçlarla ilgili, "31 Mayıs 2018’de 3 milyar 180 TL olan borcumuz, bugün enflasyonla 23 milyar 610 milyon TL’ye geliyor" sözlerine yanıt veren Yıldırım, şunları dile getirdi:

Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon dolar'a yaptık. Yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz.

"Ben şampiyonluk sözü veriyorum"

Ali Koç’un futbol A takımıyla alakalı söylediklerini de eleştiren Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Şampiyonluk sözü vermiyorum. Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum.

"Sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut"

Yıldırım, mevcut yönetimin yaptığı iyi şeylere teşekkür ederken, daha sonra ise hakemlere değindi. Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler. Yönetimin yaptıkları iyi şeyler için teşekkürler. Fenerbahçeliler olarak mutlu oluyoruz.

"Çocuklarımız artık mutlu olmalı"

Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli çocukların mutlu olması gerektiğini yeniden hatırlatarak, sözlerini şöyle noktaladı:

Fenerbahçe en büyüktür. Bunun herkesin farkında olması lazım. Çocuklarımız artık mutlu olmalı, okullarına rahat rahat gitmeli. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyoruz.
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