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Beşiktaş'ın kupa geliri belli oldu! Tamı tamına...

Türkiye Kupası'nda gülen taraf Beşiktaş oldu. Trabzonspor'u 3-2'lik skorla geçen siyah-beyazlılar, kupayı müzesine götürürken 29 milyon liralık bir para ödülünün de sahibi oldu.

Beşiktaş'ın kupa geliri belli oldu! Tamı tamına...
Ekleme: 24.05.2024 - 10:39 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, rakibini Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati’nin golleriyle 3-2 yenerek kötü geçen bir sezonun ardından taraftarına kupa sevinci yaşattı.

Bu sonuçla ayrıca siyah-beyazlılar kasaya da nakit akışı sağladı.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde

Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş’ın, kupayı almasıyla gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesi de kesinleşti.

Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundan Avrupa macerasına başlayacak.

Beşiktaş kasayı doldurdu

Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş, 1 milyon 500 bin dolarlık (Yaklaşık 48.3 milyon TL) parayı kasasına koydu. Trabzonspor ise finalist olduğu için 900 bin dolar (Yaklaşık 29 milyon TL) kazandı.

Beşiktaş'ın kupa geliri belli oldu! Tamı tamına...
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