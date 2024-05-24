Beşiktaş'ın kupa geliri belli oldu! Tamı tamına...
Türkiye Kupası'nda gülen taraf Beşiktaş oldu. Trabzonspor'u 3-2'lik skorla geçen siyah-beyazlılar, kupayı müzesine götürürken 29 milyon liralık bir para ödülünün de sahibi oldu.
Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, rakibini Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati’nin golleriyle 3-2 yenerek kötü geçen bir sezonun ardından taraftarına kupa sevinci yaşattı.
Bu sonuçla ayrıca siyah-beyazlılar kasaya da nakit akışı sağladı.
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde
Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş’ın, kupayı almasıyla gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesi de kesinleşti.
Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundan Avrupa macerasına başlayacak.
Beşiktaş kasayı doldurdu
Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş, 1 milyon 500 bin dolarlık (Yaklaşık 48.3 milyon TL) parayı kasasına koydu. Trabzonspor ise finalist olduğu için 900 bin dolar (Yaklaşık 29 milyon TL) kazandı.
Siyah-beyazlılar, rakibini Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati’nin golleriyle 3-2 yenerek kötü geçen bir sezonun ardından taraftarına kupa sevinci yaşattı.
Bu sonuçla ayrıca siyah-beyazlılar kasaya da nakit akışı sağladı.
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde
Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş’ın, kupayı almasıyla gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesi de kesinleşti.
Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundan Avrupa macerasına başlayacak.
Beşiktaş kasayı doldurdu
Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş, 1 milyon 500 bin dolarlık (Yaklaşık 48.3 milyon TL) parayı kasasına koydu. Trabzonspor ise finalist olduğu için 900 bin dolar (Yaklaşık 29 milyon TL) kazandı.