Beşiktaş'ın kupa geliri belli oldu! Tamı tamına...

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.Siyah-beyazlılar, rakibini Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati’nin golleriyle 3-2 yenerek kötü geçen bir sezonun ardından taraftarına kupa sevinci yaşattı.Bu sonuçla ayrıca siyah-beyazlılar kasaya da nakit akışı sağladı.Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş’ın, kupayı almasıyla gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesi de kesinleşti.Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundan Avrupa macerasına başlayacak.Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş, 1 milyon 500 bin dolarlık (Yaklaşık 48.3 milyon TL) parayı kasasına koydu. Trabzonspor ise finalist olduğu için 900 bin dolar (Yaklaşık 29 milyon TL) kazandı.