Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Milan yollarını ayırdı

Milan, teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını açıkladı. İtalyan hocanın adı son günlerde Fenerbahçe ile anılıyordu.

Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu iddia edilen Stefano Pioli, Milan'dan ayrıldı.



İtalyan ekibi, deneyimli hoca ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.



Stefano Pioli, Milan'ın teknik direktörü olarak 238 resmi maça çıktı. İtalyan hoca bu karşılaşmalarda 1.90'lık puan ortalaması yakalamayı başardı.



