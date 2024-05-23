Portekiz basını duyurdu: Kariyerinin zirvesinde Galatasaray'a!

Süper Lig'de şampiyonluğu son haftaya bırakan Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bu bağlamda Sarı-Kırmızılıların gündemine Gonçalo Franco geldi.A Bola'nın aktardığı habere göre Galatasaray, Gonçalo Franco'nun peşinde. Sarı-Kırmızılıların, Moreirense'ye nasıl bir resmi teklif sunacağına dair oyuncuyla ilgili keşif temaslarına başladığı haber detayında yer aldı.Moreirense ile bu sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçiren 23 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, takımın kilit parçalarından biri konumunda.Gonçalo Franco'nun formasını giydiği Moreirense, Portekiz Süper Ligi'nde sezonu 6. sırada bitirdi ve 55 puanla kulüp tarihinin ligdeki puan rekorunu kırdı.Bu sezon yaptığı skor katkısıyla da kariyerinin en verimli dönemini geçiren 23 yaşındaki orta saha, ligde 33 maçta sahne alıp 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.Haberde Galatasaray'ın yanı sıra birçok kulübün Gonçalo Franco ile ilgilendiği belirtildi.Öte yandan Gonçalo Franco'nun sezon sonunda sözleşmesinin son yılına gireceği ve Moreirense'nin oyuncudan para kazanmak için son fırsatı olacağı hatırlatıldı.