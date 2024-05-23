  • USD: 32,12 - 32,18
  • EURO: 34,84 - 34,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Portekiz basını duyurdu: Kariyerinin zirvesinde Galatasaray'a!

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray için Gonçalo Franco iddiası ortaya atıldı. Kariyer sezonunu geçiren Portekizli orta saha Gonçalo Franco için Galatasaray temaslara başladı.

Ekleme: 23.05.2024 - 09:59 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de şampiyonluğu son haftaya bırakan Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bu bağlamda Sarı-Kırmızılıların gündemine Gonçalo Franco geldi.

A Bola'nın aktardığı habere göre Galatasaray, Gonçalo Franco'nun peşinde. Sarı-Kırmızılıların, Moreirense'ye nasıl bir resmi teklif sunacağına dair oyuncuyla ilgili keşif temaslarına başladığı haber detayında yer aldı.

Moreirense ile bu sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçiren 23 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, takımın kilit parçalarından biri konumunda.

Gonçalo Franco'nun formasını giydiği Moreirense, Portekiz Süper Ligi'nde sezonu 6. sırada bitirdi ve 55 puanla kulüp tarihinin ligdeki puan rekorunu kırdı.

Bu sezon yaptığı skor katkısıyla da kariyerinin en verimli dönemini geçiren 23 yaşındaki orta saha, ligde 33 maçta sahne alıp 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Haberde Galatasaray'ın yanı sıra birçok kulübün Gonçalo Franco ile ilgilendiği belirtildi.

Öte yandan Gonçalo Franco'nun sezon sonunda sözleşmesinin son yılına gireceği ve Moreirense'nin oyuncudan para kazanmak için son fırsatı olacağı hatırlatıldı.

Portekiz basını duyurdu: Kariyerinin zirvesinde Galatasaray'a!
MSB'den İbrahim Reisi'nin düşen helikopterini arama faaliyetleri hakkında açıklama
Libya'nın adımı Atina'yı panikletti: O hamlenin arkasında Türkiye var!
Fondaş'ta sular durulmuyor! Apar topar ayrıldı
İzmir'de kanlı gece! Dernek başkanı öldürüldü
Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur için kırmızı bülten kararı
Karadeniz'de yeni keşifler yakın! Göktepe-2'de sondaj çalışmaları başladı
TÜİK açıkladı! Tüketici güveni arttı
İbrahim Reisi’nin cenaze töreninde üçüncü gün: Bugün Meşhed’de toprağa verilecek!
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı
Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Kertenkele lakaplı Batuhan Tok'un suç örgütü çökertildi
Ayşe Hatun Önal'dan Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'a gönderme...
Başkan Erdoğan'dan Uluslararası İyilik Ödülleri'nde önemli açıklamalar!
Bakan Uraloğlu Uluslararası Ulaştırma Forumu(ITF) Zirvesi'nde konuştu: 2053 Paris anlaşmasına taraf olduk
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan TÜRKPA zirvesinde Gazze çağrısı! Tek yolu var: Safları sıklaştırın
Bakan Göktaş: 40 bin 991 gencimizi kamuya yerleştirdik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan, Reisi'nin cenaze töreni için Tahran'a gitti
Bakan Tunç'tan 'Netanyahu' açıklaması: Gecikmiş bir adım
Dışişleri Bakanlığı: Üç ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz
Bursa’da kiracı evi havaya uçurdu! Ev sahibi konuştu: Eşimi de…

Bursa’da kiracı evi havaya uçurdu! Ev sahibi konuştu: Eşimi de…

Dolandırıcıların yeni yöntemi avukatların adını kullanmak! 'Böyle bir telefon gelirse...'

Dolandırıcıların yeni yöntemi avukatların adını kullanmak! 'Böyle bir telefon gelirse...'

Araç almak isteyenler dikkat: Togg faizsiz kredi kampanyasını uzattı

Araç almak isteyenler dikkat: Togg faizsiz kredi kampanyasını uzattı

Yılanlar ülkeyi sardı: Evcil hayvanları yiyorlar

Yılanlar ülkeyi sardı: Evcil hayvanları yiyorlar

TikTok'ta kriz derinleşiyor! Sıra çalışanlarda

TikTok'ta kriz derinleşiyor! Sıra çalışanlarda

Sağlık hizmetlerinde yeni dönem: Uzaktan muayene artık SGK kapsamında!

Sağlık hizmetlerinde yeni dönem: Uzaktan muayene artık SGK kapsamında!