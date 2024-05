Özbek-Koç gerginliği bitmiyor! 'Yanına kalmayacak!'

Galatasaray'ın bir numarası Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıklarından dolayı hesap vereceğini söyledi.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde 10 kişi kalan Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.



Maç sonunda yaşanan olayların ardından iki takım arasındaki ipler daha da gerildi.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi mağlubiyeti ve sonrasında yaşananlar hakkında Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.



Galatasaray her maçını kazanmak için oynar. Evet; küme düşme ve şampiyonluk hesapları yapılabilir ama Galatasaray hiçbir zaman böyle aritmetik hesapların içinde olmaz. Bir tek amacımız var, sahaya çıkıp en iyi sonucu almak... Galatasaray en zor zamanlarında bile ‘Mayıslar bizimdir' demiş ve bunu dost düşman herkese göstermiştir. Adnan Polat döneminde de 20.45'i eklemiştir. Kurumsal yapı, sportif yapılanmamız değişir, başkanlarımız değişir ama mayıslar bizim kalır. Finallerin takımıyız. Bu pazar Konya'da finali oynuyoruz, kazanacağız. Mayıslar bugün de yarın da 100 yıl sonra da Galatasaray'ın olacak.



'Ali Koç ve yancılarının yanına kalmayacak'



Ali Koç ve yancılarının o gün yaptıkları eşkıyalık yanlarına kalmayacak; bunu söylemek istiyorum. Önce maçı izlemeye gelmekten imtina edin, sonra silahlı adamlarla, korumalarla boş stadı basmaya çalışın. Sahaya girip, insanlara saldırın. Böyle bir eşkıyalık olamaz! Kulübümüz hukuki anlamda aynı gece girişimlerini yaptı. Nitekim, sonuçlarını da gördük. Ne gerekiyorsa en kuvvetli şekilde yapıp, süreci takip ediyoruz. Yakında bu eşkıyalığın -yapan kim olursa olsun- yanına kalmayacağını göreceksiniz.



'Tek gündem Konya maçı'



Şu anda tek gündemimiz, pazar günü oynayacağımız maç ve kazanacağımız şampiyonluk... Şu an transferin konuşulmasından ziyade hafta sonu kazanacağımız zaferin konuşulmasını istiyorum.



'Derbiyi kaybetmeyi beklemiyorduk'



Derbiyi kaybetmeyi beklemiyorduk. Galatasaray hiçbir maçı kaybetmeyi beklemez. Ama futbolda her sonuç var. Olayı bir maç üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Galatasaray ‘winner' bir takımdır. Kimse merak etmesin, şampiyon biz olacağız.