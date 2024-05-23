Kupa sahibini bulacak! Finalin muhtemel 11'leri belil oldu
Türkiye Kupası, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.
Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı bu akşam yapılacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak. Zorlu karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert; Svensson, Necip, Colley, Masuaku; Al-Musrati, Gedson, Salih, Rashica, Muçi, Semih.
Trabzonspor: Uğurcan; Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Berat, Umut; Visca, Bardhi, Trezeguet; Onuachu.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak. Zorlu karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert; Svensson, Necip, Colley, Masuaku; Al-Musrati, Gedson, Salih, Rashica, Muçi, Semih.
Trabzonspor: Uğurcan; Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Berat, Umut; Visca, Bardhi, Trezeguet; Onuachu.