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Beyaz Gazete
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İlkay Gündoğan için Galatasaray'a tarih verildi!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan İlkay Gündoğan için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Ekleme: 23.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de 99 puanla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Dursun Özbek ve kurmaylarının, yeni sezonda yine iddialı futbolculara yöneleceği ve maddi olarak tüm şartları zorlama kararı aldığı kaydedildi. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların yeni sezon için en önemli transfer hedefleri arasında Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan yer alıyordu.

İspanyol basını, Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'ı istediğini ancak Barcelona'nın buna izin vermediğini yazdı.

Sabah'ın, "es.enoticias"tan derlediği habere göre; Barcelona, İlkay'ı bu sezon bırakmayacak. Ancak İlkay'ın 2025 yılında Galatasaray'a gitmesine izin verilecek.

Haberde "İlkay'ın çocukluk kulübünde forma giymek istediği biliniyor ama bu 2025'ten önce gerçekleşmeyecek" ifadeleri kullandı.

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