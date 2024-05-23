Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Yönetim listesi belli oldu

Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.

Fenerbahçe haziran ayında seçime gidiyor...



Eski başkan Aziz Yıldırım'ın da aday olduğu seçimlerde Ali Koç da yönetim kurulu listesini güncelledi. Yeniden başkan adayı olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulunda Acun Ilıcalı'nın yer alması dikkati çekti.



Yakasına yakıştığı Selahattin Baki listede yok



Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş yeni yönetim kurulunda yer almadı.



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Ali Koç'un listesinde yer alan isimler şu şekilde:



Erol Bilecik



Burak Kızılhan



Sertaç Komsuoğlu



Acun Ilıcalı (Yeni)



Ahmet Ketenci



Alper Alpoğlu (Yeni)



Cenk Özatanık (Yeni)



Eren Dişli (Yeni)



Ergun Özen (Yeni)



Esin Güral Argat



Fethi Pekin



Hakan Safi (Yeni)



Hamdi Akın (Yeni)



Hulusi Belgü (Yeni)



Hüseyin Bozkurt (Yeni)



Kemal Danabaş



Mehmet Dereli



Nedim Keçeli (Yeni)



Özgür Özaktaç



Rıfat Perahya (Yeni)



Selma Rodopman