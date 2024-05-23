Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Yönetim listesi belli oldu
Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.
Fenerbahçe haziran ayında seçime gidiyor...
Eski başkan Aziz Yıldırım'ın da aday olduğu seçimlerde Ali Koç da yönetim kurulu listesini güncelledi. Yeniden başkan adayı olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulunda Acun Ilıcalı'nın yer alması dikkati çekti.
Yakasına yakıştığı Selahattin Baki listede yok
Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş yeni yönetim kurulunda yer almadı.
Ali Koç, Selahattin Baki'nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın
Ali Koç'un listesinde yer alan isimler şu şekilde:
Erol Bilecik
Burak Kızılhan
Sertaç Komsuoğlu
Acun Ilıcalı (Yeni)
Ahmet Ketenci
Alper Alpoğlu (Yeni)
Cenk Özatanık (Yeni)
Eren Dişli (Yeni)
Ergun Özen (Yeni)
Esin Güral Argat
Fethi Pekin
Hakan Safi (Yeni)
Hamdi Akın (Yeni)
Hulusi Belgü (Yeni)
Hüseyin Bozkurt (Yeni)
Kemal Danabaş
Mehmet Dereli
Nedim Keçeli (Yeni)
Özgür Özaktaç
Rıfat Perahya (Yeni)
Selma Rodopman
Eski başkan Aziz Yıldırım'ın da aday olduğu seçimlerde Ali Koç da yönetim kurulu listesini güncelledi. Yeniden başkan adayı olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulunda Acun Ilıcalı'nın yer alması dikkati çekti.
Yakasına yakıştığı Selahattin Baki listede yok
Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş yeni yönetim kurulunda yer almadı.
Ali Koç, Selahattin Baki'nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın
Ali Koç'un listesinde yer alan isimler şu şekilde:
Erol Bilecik
Burak Kızılhan
Sertaç Komsuoğlu
Acun Ilıcalı (Yeni)
Ahmet Ketenci
Alper Alpoğlu (Yeni)
Cenk Özatanık (Yeni)
Eren Dişli (Yeni)
Ergun Özen (Yeni)
Esin Güral Argat
Fethi Pekin
Hakan Safi (Yeni)
Hamdi Akın (Yeni)
Hulusi Belgü (Yeni)
Hüseyin Bozkurt (Yeni)
Kemal Danabaş
Mehmet Dereli
Nedim Keçeli (Yeni)
Özgür Özaktaç
Rıfat Perahya (Yeni)
Selma Rodopman