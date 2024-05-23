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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Yönetim listesi belli oldu

Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.

Ekleme: 23.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe haziran ayında seçime gidiyor...

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın da aday olduğu seçimlerde Ali Koç da yönetim kurulu listesini güncelledi. Yeniden başkan adayı olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulunda Acun Ilıcalı'nın yer alması dikkati çekti.

Yakasına yakıştığı Selahattin Baki listede yok

Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş yeni yönetim kurulunda yer almadı.

Ali Koç, Selahattin Baki'nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın

Ali Koç'un listesinde yer alan isimler şu şekilde:

Erol Bilecik

Burak Kızılhan

Sertaç Komsuoğlu

Acun Ilıcalı (Yeni)

Ahmet Ketenci

Alper Alpoğlu (Yeni)

Cenk Özatanık (Yeni)

Eren Dişli (Yeni)

Ergun Özen (Yeni)

Esin Güral Argat

Fethi Pekin

Hakan Safi (Yeni)

Hamdi Akın (Yeni)

Hulusi Belgü (Yeni)

Hüseyin Bozkurt (Yeni)

Kemal Danabaş

Mehmet Dereli

Nedim Keçeli (Yeni)

Özgür Özaktaç

Rıfat Perahya (Yeni)

Selma Rodopman
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