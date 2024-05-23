Beşiktaş'a Nuri Şahin sürprizi! Borussia Dortmund kararını verdi...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktör için görüştüğü isimlerden biri olan Nuri Şahin için sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman ekibi, Edin Terzic'in yardımcı antrenörü konusunda karar verdi.

Beşiktaş, uzun süredir Alman devi Borussia Dortmund'la Nuri Şahin'in transferi konusunda temas halinde bulunuyordu. Alman ekibinden Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Kartal'ın bu konuda elini çabuk tutup en kısa süre içerisinde aksiyon alması bekleniyor.Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda bekleyiş sürerken Alman basınından flaş bir haber geldi.Bild'de yer alan haber göre Nuri Şahin, yaklaşık 6 ay önce Borussia Dortmund'a transfer olduğunda, Terzic'in başarısız olması halinde teknik direktörlük görevine hemen kendisinin alınacağı da görüşmelerde konuşulmuştu.Mevcut durumda bu mümkün görünmüyor. Nuri Şahin'in yardımcı antrenörlük görevini uzun yıllar sürdürmesi söz konusu değil.Beşiktaş ve Feyenoord, Nuri Şahin'le temasa geçti ve bilgi aldı. Nuri Şahin, ayrılmak isterse; Borussia Dortmund, önüne hiçbir engel koymayacak.