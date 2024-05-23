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Bakan Bak’tan milli judocular için tebrik mesajı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkan Türkiye Judo milli takımı sporcularından Vedat Albayrak ve Mihael Zgank Paris 2024 Olimpiyatları'na kota aldı.

Ekleme: 23.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan milli sporcular Vedat Albayrak ve Mihael Zgank için tebrik mesajı yayımladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan milli sporcular Vedat Albayrak ve Mihael Zgank'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

'PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA BAŞARILAR DİLİYORUM'

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; 'Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılan Dünya Judo Şampiyonası'nda elde ettikleri sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan erkekler 80 kiloda Vedat Albayrak ile 90 kiloda Mihael Zgank'ı tebrik ediyorum. Vedat Albayrak ve Mihael Zgank'a Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum.'(DHA)
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