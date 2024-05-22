TFF açıkladı! İşte Türkiye Kupası finalinde düdük çalacak hakem
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nı yönetecek hakem belli oldu. Mücadelede Ali Şansalan görev alacak.
Türkiye Kupası'nda final yarın (perşembe) Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
2023/24 sezonunun Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, kupa finalini yönetecek hakemi açıkladı.
TFF'den yer alan bilgilere göre Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Trabzonspor finalini Ali Şansalan yönetecek.
2023/24 sezonunun Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, kupa finalini yönetecek hakemi açıkladı.
TFF'den yer alan bilgilere göre Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Trabzonspor finalini Ali Şansalan yönetecek.