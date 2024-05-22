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Beyaz Gazete
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TFF açıkladı! İşte Türkiye Kupası finalinde düdük çalacak hakem

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nı yönetecek hakem belli oldu. Mücadelede Ali Şansalan görev alacak.

Ekleme: 22.05.2024 - 12:23 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Kupası'nda final yarın (perşembe) Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

2023/24 sezonunun Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, kupa finalini yönetecek hakemi açıkladı.

TFF'den yer alan bilgilere göre Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Trabzonspor finalini Ali Şansalan yönetecek.
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