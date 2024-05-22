Süper Lig'de ayrılık! Sezon sonu bırakıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile sezon sonu yollar ayrılacak.

Adana Demirspor'da yaprak dökümü sürüyor. Nani ile yollarını ayıran ve Yusuf Erdoğan'ın da sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman'la da yolların ayrılacağı iddia edildi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Adana Demirspor ve Hikmet Karaman sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Gelecek sezon taraflar devam etmeyecek. Sözleşme fesih anlaşması son maçtan sonra geçerli olacak ve yollar resmen ayrılacak.



18 Ocak 2024'te Kluivert'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Hikmet Karaman, Güney ekbiyle 17 maça çıktı. Hikmet Karaman'ın Adana Demirspor'u bu süreçte 17 Süper Lig maçında 3 galibiyet 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.