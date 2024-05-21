Yıldızla birlikte geliyor! Beşiktaş'ın Jose Mourinho planı ortaya çıktı

Beşiktaş İkinci Başkanı Hasan Yücel'in arka arkaya Angel Di Maria ve Jose Mourinho isimlerini telaffuz etmesi siyah-beyazlı taraftarlarda büyük heyecan oluştururken, beklentiler de yükseldi.Bu açıklamalar sadece Türkiye'de ses getirmedi. Portekiz basını da Di Maria girişimini ve Mourinho hamlesini sayfalarına taşıdı.O Jogo'nun haberine göre Beşiktaş yönetimi, Mourinho'yu takımın başına getirerek Di Maria transferinde fark oluşturacak.Haberin detayında Beşiktaş'ın, Mourinho ile Arjantinli futbolcunun transferinde öne çıkabileceği belirtildi.Ayrıca Di Maria'nın, Beşiktaş'ın yanı sıra ülkesinden ve ABD MLS Ligi'nden takipçileri olduğu ve Benfica'nın da sözleşme uzatmak için yoğun çaba sarf ettiği söylendi. Bu sezon Benfica formasıyla 48 resmi maça çıkan Di Maria, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 15 asistlik skor katkısı sağladı.36 yaşında olmasına rağmen son 3 sezonunda üst düzey futbol oynayan ve çok iyi istatistiklere ulaşan tecrübeli oyuncunun Mourinho'nun önemli bir faktör olacağı düşünülüyor. Bu nedenle Portekizli teknik adamı takımın başına getirmek için yoğun çaba sarf eden yönetim, kupa finali sonrası imza aşamasına gelmek istiyor.