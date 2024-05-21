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Galatasaray'a geri döndü! Resmen duyurdu

Galatasaray'dan sezon başında İngiliz ekibi Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takıma geri döndüğünü açıkladı.

Ekleme: 21.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın sezon başında Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

Milli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İngiliz ekibine veda etti.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMADI

Galatasaray ile Leicester City arasında yapılan kiralık anlaşmada 9 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyordu. Championchip'te sezonu şampiyon olarak tamamlayan İngiliz ekibi, milli oyuncunun opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen ve Galatasaray'ı ziyaret eden Yunus Akgün, geride kalan sezonda Leicester City ile Premier Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

23 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 29 maçta 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaray'a geri döndü! Resmen duyurdu
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