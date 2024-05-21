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Fatih Terim ayrılık sonrası ilk kez konuştu! 'Gereksiz kalabalık yerine...'

Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'tan ayrılan Fatih Terim, Yunan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 21.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos ile şampiyonluğa ulaşamayan ve geçtiğimiz günlerde takım ile ilişiği kesilen Fatih Terim, ayrılığına dair Yunan basınına konuştu.

ERT'ye açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Panathinaikos ile yaşadığı günler hakkında konuştu ve şunları kaydetti:

"Nerede olursam olayım bana saygı ve sevgi gösterdikleri için Yunan halkına çok teşekkür ediyorum. Panathinaikoslu olmayan taraftarlardan bile saygı ve sevgi gördüğüm için gerçekten mutluyum."

"Yenilgiler yetim"

"Yunanistan'da zaferin binlerce babası var ancak yenilgiler yetim." şeklinde bir ifadeniz var. Neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki soruya cevap veren Fatih Terim, "Türkiye'de de durum aşağı yukarı aynı. Her zaman söylemişimdir. Gelen oyuncuları karşılamak yerine giderken uğurlamak daha önemli. Gereksiz kalabalık da olmasın zaten. Gereksiz kalabalık yerine az ama samimi sevgi daha iyidir." şeklinde konuştu.

Panathinaikos'un başında 26 resmi maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 14 galibiyet 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmişti.
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