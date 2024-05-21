  • USD: 32,16 - 32,21
  • EURO: 34,94 - 35,01
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dusan Tadic tarihe geçti! İnanılmaz motivasyon konuşması...

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Galatasaray derbisinden önce soyunma odasında, "Sezon başından bu yana yaşananlar ortada. Bu bir derbi ya da şampiyonluk maçı değil. Bu bir onur mücadelesi." şeklinde konuştu.

Ekleme: 21.05.2024 - 11:56 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin deneyimli isimlerinden Dusan Tadic'in, Galatasaray derbisi öncesi soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Tadic, teknik direktör İsmail Kartal söz almadan önce arkadaşlarına müthiş bir motive konuşması yaptı.

"Derbi değil, onur mücadelesi"

Tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe olarak sezon boyunca büyük engellerle karşılaştık. Bize yaşatılanlar ortada. Bu akşam burada çıkıp en iyi futbolumuzu oynayacağız ve sonunda kazanan biz olacağız. Ben buna sonuna kadar inanıyorum" dedi.

Sarı-Lacivertliler'in Sırp yıldızı, "Bu bir derbi maçı değil, onur mücadelesi... Bize düşen bu formanın hakkını sonuna kadar vermek. Onu da yapacağımızdan şüphem yok" diye konuştu.

Tadic'in sözleri sonrasında soyunma odasında büyük bir alkış tufanı koptu. Tadic'in sözlerinden sonra konuşan İsmail Kartal da takımına sonuna kadar güvendiğini söyleyerek, "Galatasaray'ı bugün yeneceğiz. Sonra da Samandıra'ya giderek kutlama yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Kurban değil, savaşçıyız"

Tadic maçtan Samandıra'da da çarpıcı açıklamalar yaptı. Sırp yıldız, "Biz kurban değiliz. Biz savaşçıyız ve sonuna kadar savaşacağız. Asla ölmeyeceğiz!" dedi.

Dusan Tadic tarihe geçti! İnanılmaz motivasyon konuşması...
CHP'li İmamoğlu'ndan milyonluk israf! Roma uçuşunun maliyeti belli oldu
ABD’den Reisi açıklaması: İran’ın yardım isteğini lojistik sebeplerden dolayı karşılayamadık
Meclis'te bir ilk! Tarih belli oldu: TCMB Başkanı sunum yapacak...
Akıncı TİHA sansasyona yol açtı! Reisi'nin helikopterini bulan Türk drone'u her yerde manşet
Bakan Koca açıkladı! Onaylı MHRS'de ilk sonuçlar...
Mehmet Özhaseki açıkladı: Sahil şeridindeki kaçak yapılar yıkılacak
Katil Netanyahu tutuklanacak mı?
Fatih Altaylı'nın AKINCI hazımsızlığı! Türkiye'yi aciz göserme çabası dikkatlerden kaçmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 35 bin 647'ye yükseldi
Bakan Uraloğlu yeni kanun taslağını açıkladı! Havalimanlarından kimse aranmadan geçemeyecek
Ankara merkezli 28 ilde “KISKAÇ-16” operasyonu: 46 şüpheli yakalandı
11.000 puanı aştı! Borsa İstanbul’dan yeni rekor
MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
Ali Yerlikaya’dan açıklama: Kırmızı ışık ihlali sonrası çocuğa çarpıp kaçmıştı!
İran'daki kazanın ardından komplo teorileri hemen başladı
2 firma 7 milyar! Maliye'den 'Demir Yumruk' operasyonu
Meyve fiyatında aracı vurgunu! Fiyat üreticiden sofraya gelene kadar 6 kat artıyor
Türk yatırımlarının beşinci durağı Romanya! Hedef 15 milyar dolar
İran sandık başına gidiyor! Tarih netleşti
Gizli tanığın firarında CHP izi! Sertçelik'i danışman kaçırdı
Uzmanlar uyardı! 165 yılın en kötüsü geliyor

Uzmanlar uyardı! 165 yılın en kötüsü geliyor

WhatsApp’ta genç kız profili açıp öyle şeyler yaptılar ki: Hatırlayamadım kimsiniz?

WhatsApp’ta genç kız profili açıp öyle şeyler yaptılar ki: Hatırlayamadım kimsiniz?

Kampanya bitiyor! Başvuru için son saatlere girildi

Kampanya bitiyor! Başvuru için son saatlere girildi

En çok endişe ettikleri bölgeyi açıkladı... 3 ile uyarıda bulundu

En çok endişe ettikleri bölgeyi açıkladı... 3 ile uyarıda bulundu

O ilimizde esrarengiz olay: Roma döneminden beri yanıyor!

O ilimizde esrarengiz olay: Roma döneminden beri yanıyor!

Boru döşeyen çiftçi sesin kaynağını öğrenince şoke oldu: İlk defa yakından görüyorum!

Boru döşeyen çiftçi sesin kaynağını öğrenince şoke oldu: İlk defa yakından görüyorum!