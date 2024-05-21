Dusan Tadic tarihe geçti! İnanılmaz motivasyon konuşması...

Fenerbahçe'nin deneyimli isimlerinden Dusan Tadic'in, Galatasaray derbisi öncesi soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.Tadic, teknik direktör İsmail Kartal söz almadan önce arkadaşlarına müthiş bir motive konuşması yaptı.Tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe olarak sezon boyunca büyük engellerle karşılaştık. Bize yaşatılanlar ortada. Bu akşam burada çıkıp en iyi futbolumuzu oynayacağız ve sonunda kazanan biz olacağız. Ben buna sonuna kadar inanıyorum" dedi.Sarı-Lacivertliler'in Sırp yıldızı, "Bu bir derbi maçı değil, onur mücadelesi... Bize düşen bu formanın hakkını sonuna kadar vermek. Onu da yapacağımızdan şüphem yok" diye konuştu.Tadic'in sözleri sonrasında soyunma odasında büyük bir alkış tufanı koptu. Tadic'in sözlerinden sonra konuşan İsmail Kartal da takımına sonuna kadar güvendiğini söyleyerek, "Galatasaray'ı bugün yeneceğiz. Sonra da Samandıra'ya giderek kutlama yapacağız" ifadelerini kullandı.Tadic maçtan Samandıra'da da çarpıcı açıklamalar yaptı. Sırp yıldız, "Biz kurban değiliz. Biz savaşçıyız ve sonuna kadar savaşacağız. Asla ölmeyeceğiz!" dedi.