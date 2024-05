Bir dönem sona eriyor! Futbola veda mı edecek? Resmen açıkladı...

Toni Kroos, Real Madrid'le sözleşme yenilemeyeceğini ve EURO 2024 sonrası futbolu bırakacağını açıkladı.

Real Madrid ve Alman futbolunun efsane ismi Toni Kroos, jübile kararı aldı.



Sky Deutschlan'da yer alan haberde; Toni Kroos, Real Madrid ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı ve başka bir kulüpte oynamak istemediği için jübile kararı aldı.



"Gururluyum"



Toni Kroos yaptığı açıklamada, "Her zaman söylediğim gibi; Real Madrid benim son kulübüm ve öyle de kalacak. Kararımı vermek için doğru zamanı bulduğum ve bunu kendi başıma seçebildiğim için mutlu ve gururluyum. Amacım her zaman kariyerimi performans seviyemin zirvesinde bitirmekti." dedi.



İşte Toni Kroos'un açıklaması:



17 Temmuz 2014 - Real Madrid'e imza attığım gün, hayatımı değiştiren gün. Bir futbolcu olarak ama özellikle de bir insan olarak hayatımı. Dünyanın en büyük kulübünde yeni bir dönemin başlangıcıydı. 10 yıl sonra, sezon sonunda bu bölüm sona eriyor. O başarılı dönemi asla unutmayacağım! Beni açık yüreklilikle karşılayan ve bana güvenen herkese özellikle teşekkür etmek istiyorum.



Ama özellikle de ilk günden son güne kadar gösterdiğiniz ilgi ve sevginiz için siz sevgili Madridlilere teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bu karar, aktif bir futbolcu olarak kariyerimin bu yaz Avrupa şampiyonasından sonra sona ereceği anlamına geliyor.



Her zaman söylediğim gibi; Real Madrid benim son kulübüm ve öyle de kalacak. Kararımı vermek için doğru zamanı bulduğum ve bunu kendi başıma seçebildiğim için mutlu ve gururluyum. Amacım her zaman kariyerimi performans seviyemin zirvesinde bitirmekti.



Şu andan itibaren tek bir düşünce var: Haydi 15! Sadece Madrid ve başka bir şey yok!