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Rekor fiyat! Ali Sami Yen'deki derbide ilginç bilet fiyatları...

Süper Lig'in 37. haftasında Ali Sami Yen'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı için sarı-kırmızılı taraftarlar biletlere hücum ederken, ortaya ilginç fiyatlar çıktı.

Ekleme: 20.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendiği derbiye taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Tarihi derbiyi statta izlemek isteyen ve puan alınması halinde şampiyonluk kutlamalarına katılmak isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, her yolu denerken ödeme konusunda da gözünü kararttı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Galatasaray-Fenerbahçe maçında ortaya ilginç ve tartışılacak bilet fiyatları çıktı. Karaborsada 125 bin TL'ye kadar VIP biletler satılırken localarda fiyatlar katlanarak büyüdü.

300 bin euroya bilet satıldı

Sezon başında kulüpten yıllık 210 bin euroya loca satın alan bir şirket, bu maç özelinde gelen rekor teklife kayıtsız kalamadı.

10 kişilik loca için sadece derbi özelinde 300 bin euro teklif edildi. 10 milyon 500 bin TL'lik rekor öneriyi geri çeviremeyen şirket, locasını bir maç için devretti. Sezonluk fiyatı çıkardığı gibi üstüne de büyük kâra geçti.

Biletlere binlerce lira harcayan taraftarlar, Fenerbahçe'nin galibiyetiyle stattan eli boş ayrıldı.

Rekor fiyat! Ali Sami Yen'deki derbide ilginç bilet fiyatları...
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