Küçükçekmece'de Dragon Boat Yarislari

19 Mayis Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayrami’nda, Küçükçekmece Gölü’nde düzenlenen Dragon Boat yarislari takimlarin kiyasiya mücadelesine sahne oldu.

Küçükçekmece Belediyesi, düzenledigi ’4. Geleneksel Dragon Boat Festivali’ ile sporseverler ve adrenalin tutkunlarina eglenceli ve keyifli bir hafta sonu yasatti. Yarislara toplamda 37 takim, 756 sporcu katildi.



Zorlu parkurlari geçerek rakiplerini geride birakan A&T Bank Esenler takimi festivali birinci olarak tamamladi.



Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlügü tarafindan düzenlenen Dragon Bot Festivali’nde yüzlerce kisi spor yaparak, müzik esliginde keyifli bir gün geçirdi. Festival sonunda Küçükçekmece Belediye Baskani Kemal Çebi, katilimcilarin 19 Mayis Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayrami’ni kutlayarak, dereceye girenlere kupa ve madalyalarini takdim etti.



Dereceye giren takimlar: "1. A&T Bank Esenler, 2. Tema World, 3.Asmar Holding".