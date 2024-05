İrfan Can Kahveci'den derbi galibiyeti sonrası Icardi'ye gönderme

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyen İrfan Can Kahveci karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, 21. dakikasından itibaren 10 kişi oynadığı karşılaşmada Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin yıldızı İrfan Can Kahveci'den flaş bir paylaşım geldi.İrfan Can Kahveci paylaşımında Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye göndermede bulundu. Fenerbahçe'nin Konyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından Icardi gol sevincini paylaşmıştı. İrfan Can Kahveci de benzer bir gönderi paylaşarak Icardi'ye göndermede bulundu.Icardi'nin Fenerbahçe'nin Konyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından yaptığı paylaşım: