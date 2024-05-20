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Eski Trabzonsporlu durdurulamıyor! 40 maç 26 gol 6 asist! Trabzonspor'u pişman eden performans

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Eski Trabzonsporlu durdurulamıyor! 40 maç 26 gol 6 asist! Trabzonspor'u pişman eden performans
Ekleme: 20.05.2024 - 11:10 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
2019/2020 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth bu sezon gösterdiği performans ile alkış topluyor.

İspanya La Liga takımlarından Villarreal forması giyen Alexander Sörloth dikkatleri üzerine çekti.

Eski Trabzonsporlu durdurulamıyor! 40 maç 26 gol 6 asist! Trabzonspor'u pişman eden performans

Futbola Rosenborg 2'de başlayan Alexander Sörloth Temmuz 2013'te Rosenborg A takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. Profesyonel futbol kariyerine Rosenborg ile başlayan Alexander Sörloth kariyerinde Bodo/Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor, Leipzig, Real Sociedad ve Villarreal formaları giydi.

Ağustos 2019'da, 750 bin Euro kiralama bedeliyle iki seneliğine Trabzonspor'a kiralanan Sörloth ilk sezonunda toplamda 49 maça çıktı ve 33 gol atıp 11 asist yaptı.

Sörloth, Şota Arveladze'yi geçerek Trabzonspor formasıyla bir sezonda en çok gol atan (33) yabancı futbolcu olmuştu.

Eski Trabzonsporlu durdurulamıyor! 40 maç 26 gol 6 asist! Trabzonspor'u pişman eden performans

Trabzonspor'da bir sezon forma giyen Alexander Sörloth bordo mavili takımdan sonra Leipzig'a transfer oldu.

2023/2024 sezonunun başında ise Villarreal'e transfer olan Alexander Sörloth yeni takımında kendini buldu. Villareal, La Liga'nın 37. haftasında sahasında ağırladığı Real Madrid ile 4-4 berabere kaldı.

Villarreal 4-1 geriye düştüğü maçta Alexander Sörloth'un kaydettiği 4 gol ile beraberliği kurtardı.

Villarreal'e transfer olduktan sonra adeta kendini bulan Alexander Sörloth gösterdiği performans ile futbolseverlerin dikkatini çekti.

Gol krallığında lider

Alexander Sörloth, Villareal formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 26 gol 6 asistlik katkı sağladı. Norveçli golcü bu gollerin 23'ünü La Liga'da kaydetti. Alexander Sörloth son hafta maçları öncesinde gol krallığında zirvede yer alıyor...
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