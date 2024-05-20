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Dursun Özbek'ten basın toplantısı! Acil toplantı kararı alnıdı

Galatasaray Kulübü, Dursun Özbek'in bugün 17.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Dursun Özbek'ten basın toplantısı! Acil toplantı kararı alnıdı
Ekleme: 20.05.2024 - 14:28 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de dün oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Başkan Özbek'in, derbide yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan duyuru şöyle:

'Başkanımız Sayın Dursun Özbek, bugün saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecektir. Akreditasyon alınmayacak olup basın veya kurum kartıyla girişler sağlanacaktır.'

'ŞEHİR EŞKIYALARI!'

Öte yandan Özbek, Galatasaray Kulübü kongre üyelerine attığı bilgilendirme mesajında 'Hiçbir seçim, kötülerle, ahlaksızlarla mücadele ederek kazanılacak şampiyonluktan daha değerli değildir. Bugünden itibaren tek konsantrasyonumuz, bu şehir eşkıyalarına karşı kazanacağımız 24. şampiyonluktur. Bu nedenle üyelerimizle yapmayı planladığımız seçim bilgilendirme toplantılarını durduruyoruz. İyilik yine kazanacak, şampiyon biz olacağız.' ifadelerini kullandı.

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