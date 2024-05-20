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Derbi bitti yankıları bitmedi! Kavga şimdi de sosyal medyada...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Galatasaray 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların tek puan kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği mücadele öncesinde iki takım futbolcularından Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı arasında kavga çıktı. Maçın ardından Mert Hakan ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki gerginlik sosyal medyada devam etti. İşte tüm yaşananlar...

Derbi bitti yankıları bitmedi! Kavga şimdi de sosyal medyada...
Ekleme: 20.05.2024 - 11:49 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı 70 dakika 10 kişi oynadığı maçta 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların tek puan kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği mücadele öncesinde iki takım futbolcularından Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı arasında kavga çıktı. Mert Hakan ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki gerginlik maç sonunda da devam etti. İşte derbi sonrası yaşananlar...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbi maçta evinde 2. sıradaki Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Milyonların merakla takip ettiği derbi sonrasında sarı-kırmızılılar 99 puanda kalırken, sarı-lacivertliler 96 puana ulaştı.

OYUNCULAR SAHAYA ÇIKTI

Maçın başlamasına dakikalar kala Galatasaraylı futbolcular ile Fenerbahçeli futbolcular RAMS Park çimlerine çıktı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Sarı-lacivertli formayı terleten Mert Hakan Yandaş, sahaya çıkmasının ardından Galatasaraylı taraftarlara armayı gösterdi.

Tribünler yaşananlara büyük tepki gösterirken Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan'ın yanına geldi ve ikili itişme yaşadı. Olayı sakinleştirmek için gelen Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı; Fenerbahçeli futbolcu ile konuşurken gerginlik tekrar alevlendi. Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Mert Hakan Yandaş'ın üstüne yürüdü. İki takımın idarecileri araya girdi.

Derbi bitti yankıları bitmedi! Kavga şimdi de sosyal medyada...

Fenerbahçeli futbolcular ve iki takımın görevlileri kavganın yaşandığı yere koştu ve oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı.

İki takım oyuncuları arasında gerginlik gittikçe yükselmiş olsa da sahaya giren güvenlik güçleri, futbolcular arasında bariyer oldu ve oyuncuları soyunma odasına götürdü.

Maç öncesinde sahada gerginlik yaşayan Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu gerginliği maçın ardından da devam etti. Kerem'in maçı çıkışında 'Korkak Herif' dediği görüntüleri yayılırken, Mert Hakan Yandaş ise bu video sonrası X hesabından bir paylaşım yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'nun videsonu alıntılayan Mert Hakan, '5'e 1 dayak yerken' cümlesiyle paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası G.Saraylı tarafatları oyuncuya büyük tepki gösterdi.

Derbi bitti yankıları bitmedi! Kavga şimdi de sosyal medyada...
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