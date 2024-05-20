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Beyaz Gazete
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Brezilyalı yıldız derbiye geldi! Transfer mi olacak?

Bir ara adı Fenerbahçe ile anılan Partizan'ın Brezilyalı forveti Matheus Saldanha'nın, sarı lacivertli takımın Galatasaray'a konuk olduğu maçı tribünden izlemesi transfer söylentilerine neden oldu.

Ekleme: 20.05.2024 - 10:49 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dün akşam oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını izleyenler arasında sürpriz bir isim de vardı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; derbiyi bir ara Fenerbahçe'nin transfer gündemine de giren Partizan'ın forveti Matheus Saldanha da stadyumdan takip etti.

Sırp takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saldanha'nın RAMS Park'taki maça gelmesi "Yeni sezonda Galatasaray'a mı transfer olacak?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Brezilyalı golcü, bu sezon 33 maçta 18 gol kaydetti ve 5 asist yaptı.

Brezilyalı yıldız derbiye geldi! Transfer mi olacak?



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