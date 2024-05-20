Beşiktaş'lı oyuncuya silahlı saldırı! Hırsızlık girişiminin kurbanı oldu

Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana, hırsızlık girişiminin kurbanı oldu. Hırsızların, Jean Onana'nın da içinde olduğu arabayı çalmaya çalıştığı ve silahla ateş açtığı belirtildi.

Bonservisi Beşiktaş'ta olan ve Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı.Fransa'dan Europe 1'in aktardığı habere göre; Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna, hırsızlık girişiminin kurbanı oldu.Olay, pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 04.00 sularında yaşandı. Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı, silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı. Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi. Olay sonrası araçta, çok fazla kurşun deliği bulundu.Jean Onana ve Faris Moumbagna'nın, talihsiz olayı yara almadan atlattığı aktarıldı. Hırsızların ise kaçtığı vurgulandı.