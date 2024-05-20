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19 Mayıs paylaşımı yaptı, kadro dışı kaldı! Samet Akaydın...

Fenerbahçe'den devre arasında Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralık olarak transfer olan milli futbolcu Samet Akaydın, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Ekleme: 20.05.2024 - 14:59 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydın, Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Panathinaikos Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istedi.

30 yaşındaki milli futbolcu paylaşımı kaldırmayan Samet Akaydın, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Samet Akaydın'ın paylaşımı:

19 Mayıs paylaşımı yaptı, kadro dışı kaldı! Samet Akaydın...
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