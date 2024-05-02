Süper Lig'de 35.hafta heyecanı! Hakemler açıklandı
Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler MHK tarafından açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
MHK'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 35. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.
3 Mayıs Cuma
20.00 Ankaragücü - Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Beşiktaş - Rizespor: Ali Şansalan
4 Mayıs Cumartesi
16.00 İstanbulspor - A.Demirspor: A.Buğra Taşkınsoy
19.00 Kayserispor - Karagümrük: Atilla Karaoğlan
19.00 Samsunspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
5 Mayıs Pazar
16.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler
19.00 Gaziantep - Hatayspor: Halil Umut Meler
6 Mayıs Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Pendikspor: T.Kaan Numanoğlu
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
MHK'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 35. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.
3 Mayıs Cuma
20.00 Ankaragücü - Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Beşiktaş - Rizespor: Ali Şansalan
4 Mayıs Cumartesi
16.00 İstanbulspor - A.Demirspor: A.Buğra Taşkınsoy
19.00 Kayserispor - Karagümrük: Atilla Karaoğlan
19.00 Samsunspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
5 Mayıs Pazar
16.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler
19.00 Gaziantep - Hatayspor: Halil Umut Meler
6 Mayıs Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Pendikspor: T.Kaan Numanoğlu
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek