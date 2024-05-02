Süper Lig'de 35.hafta heyecanı! Hakemler açıklandı

Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler MHK tarafından açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.



MHK'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 35. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.



3 Mayıs Cuma



20.00 Ankaragücü - Alanyaspor: Emre Kargın



20.00 Beşiktaş - Rizespor: Ali Şansalan



4 Mayıs Cumartesi



16.00 İstanbulspor - A.Demirspor: A.Buğra Taşkınsoy



19.00 Kayserispor - Karagümrük: Atilla Karaoğlan



19.00 Samsunspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen



5 Mayıs Pazar



16.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Mert Güzenge



19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler



19.00 Gaziantep - Hatayspor: Halil Umut Meler



6 Mayıs Pazartesi



20.00 Antalyaspor - Pendikspor: T.Kaan Numanoğlu



20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek