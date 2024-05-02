Sahne Arda Güler'in! Şampiyonluk maçı...

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından LaLiga'da bir kez daha sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor. Real Madrid, Barcelona maçının da sonucuna göre bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.

Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, geçtiğimiz hafta oynanan Real Sociedad maçında LaLiga'da ilk kez 11'de sahaya çıkmıştı.



Real Madrid'in 1-0 kazandığı maçta galibiyet golünü atan Arda Güler bir kez daha sahne almaya hazırlanıyor.



LaLiga'nın 34. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü TSİ 17:15'te Cadiz'i konuk edecek olan Real Madrid'de Arda Güler'in maça ilk 11'de çıkması bekleniyor. Böylece Arda Güler, Santiago Bernabeu'daki bir LaLiga maçında ilk kez 11'de sahaya çıkmış olacak.



Defansa Central'de yer alan habere göre milli futbolcunun yanı sıra Carvajal, Nacho, Militao, Fran Garcia, Camavinga, Modric, Ceballos, Brahim ve Joselu'nun da maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.



Real Madrid konuk edeceği Cadiz'i yener, Barcelona da Girona deplasmanında puan kaybederse başkent ekibi, LaLiga'nın bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.