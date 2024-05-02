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Gidiyor mu? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli resmen belirlendi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na transfer izni çıktı. Öte yandan Galatasaray yönetimi, milli futbolcudan beklediği bonservis gelirini de bekledi.

Gidiyor mu? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli resmen belirlendi
Ekleme: 2.05.2024 - 09:47 Güncelleme: 2.05.2024 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi sezon sonunda kapanabilir. Son haftalarda formasını kaptıran milli futbolcunun 2024-25 sezonunda Avrupa'da top koşturma ihtimali belirdi.

Galatasaray yönetimi birçok kulübün radarında olan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için yeşil ışık yaktı.

Sarı-kırmızılılar milli futbolcunun transferinde inisiyatifi ise kendisine bıraktı.

Öte yandan Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini de belirledi.

10 milyon euro

Kerem için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen yönetim, bu teklif ile gelen kulüp olursa oyuncu ile bir görüşme yapacak.

Bedelsiz geldi

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu 2020-21 sezonu başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

25 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 50 maça çıkıp 3542 dakika süre alan Kerem Aktürkoğlu 15 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.

Gidiyor mu? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli resmen belirlendi
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