VAR'da yeni dönem... Futbola tenis usulü VAR geliyor

FIFA, futbolu geliştirmek üzere yeni projelerini bir bir sunuyor.

Dünyada hızla yayılsa da VAR teknolojisi beraberinde bazı sorunları da getirmişti. Bu dudurum düzeltmek isteyen FIFA, VAR teknolojisi ve kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeler planladı.



Buna göre şu anda 65 federasyonun kullandığı VAR sistemi, dah aaz kamera ve görevliyle çalışabilecek şekilde güncellendi. Ayrıca fiyatı da düştü. Öte yandan yeni düzenlemeyle takımların teknik direktörlerinin talebiyle VAR'a gidilebilecek. Ancak her iki takımın da 2 kez böyle bir talepte bulunma hakkı olacak.



FIFA ayrıca bir dizi yeni turnuva da düzenleyecek.



Bunlardan biri uzun süredir konuşulan 32 takımlı kulüpler dünya kupası. Ayrıca 2025'da 16 takımın katılacağı Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası da başlatılacak.



Ayrıca kadınlar 17 yaş altı dünya kupasının da her yıl yapılması planlanıyor.



Bir başka plan ise dünyanın çeşitli yerlerinde kurulacak 75 FIFA Akademisi



Şimdilik net değil ama bir gün Efsaneler Dünya Kupası planlaması da yapılıyor.



EA ile anlaşması biten FIFA bir de yeni bir futbol video oyunu hazırlıyor.