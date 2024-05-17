Semih Kılıçsoy'un acı günü! Beşiktaş duyurdu

Beşiktaş Kulübü, futbolcularından Semih Kılıçsoy'un dedesi Muhammet Şahin'in vefat ettiğini açıkladı.

2023-2024 futbol sezonunda genç yaşına rağmen sergilediği iyi performansla dikkatleri çekmeyi başaran Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'u üzen bir gelişme yaşandı.



Siyah-beyazlı takım, 18 yaşındaki forvet oyuncusunun dedesi Muhammet Şahin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.



'Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz'



Kulübün internet sitesinde paylaşılan vefat ve başsağlığı duyurusunda şu ifadelere yer verildi:



Futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un dedesi Muhammet Şahin'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Muhammet Şahin'in cenazesi, Arnavutköy Haraççı Merkez Camii'nde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.