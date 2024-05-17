  • USD: 32,19 - 32,25
  • EURO: 34,93 - 34,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken istatistik! Fenerbahçe rekora koşuyor

Süper Lig’de bu sezon deplasmanda mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenerse dış sahada en fazla puan toplama rekorunu geliştirecek ve şampiyonluk şansını son maça taşıma imkanı bulacak.

Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken istatistik! Fenerbahçe rekora koşuyor
Ekleme: 17.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, son 2 haftaya sarı-kırmızılıların 6 puan gerisinde girdi. Sarı-lacivertli ekip, ligin 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta konuk olacağı rakibini mağlup ederek puan farkını 3'e indirmenin hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve yenilgi yaşamadı. Rakip filelere 39 gol gönderen Kanarya, kalesinde ise 11 gol gördü.

Bu sezon deplasmanda üst üste 10 galibiyet alarak Süper Lig'de bu alanda rekor kıran Kanarya, aynı zamanda en fazla galibiyet (15) elde ettiği sezonu da yaşıyor.

Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken istatistik! Fenerbahçe rekora koşuyor

Konyaspor ve Sivasspor'a konuk olduğu son 2 maçta puan kayıpları yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yarışında yara almıştı.

Bu sezon dış sahada 48 puan toplayan Fenerbahçe, derbiden galibiyetle ayrılması halinde ‘dış sahada en fazla puan toplama rekoru'nu geliştirecek ve şampiyonluk şansını son maça taşıma imkanı bulacak.
Bakan Şimşek: Gıda arzını artırarak enflasyonla mücadele en büyük önceliğimiz
Başkan Erdoğan, Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşuyor
Bakan Bolat 2024 yılı ihracat verilerini açıkladı
Sözde milliyetçi gerçekte sözleşme feshi! CHP'li ABB'nin AK Parti hazımsızlığı bunu bile yaptırdı!
Özgür Özel'in sınıf arkadaşı CHP'li başkan belediyeyi akraba çiftliğine çevirmiş
AK Partili vekilden Yavaş'a sert tepki: Kan ve gözyaşının sel olduğu ortamda kendini eğlenceye veriyor
TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat! 36 ilde konut ve iş yeri satacak! Yüzde 15 peşin+60 ay vade...
Yürümeyen merdiven! Metrobüs durağında arızalanan yürüyen merdiveni izdihama dönüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! O hastalar ilaçlarını artık aile hekimlerine yazdırabilecek!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması: 'Hedefimize ulaşmakta kararlıyız'
Bakan Bayraktar açıkladı! Güneş ve rüzgarda rekor!
Merkez Bankası anketi açıkladı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
CHP'li İBB'nin metrobüsü korkuttu! Yolcular panik halinde tahliye edildi
2024 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
Karadeniz kıyısındaki şehirler patlamalarla sarsıldı! Donanma karargahı vuruldu, hava üssünde savaş uçakları yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 28 Şubat Davası sanıklarına af
Almanya'da gündem yine döner: Bu kez seçim vaadi yaptılar
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 35 bin 303'e çıktı
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Dışişleri Bakanlığına kritik atamalar
Konutta talep azaldı fiyat ucuzladı! Son 10 aydır düşüşte
Bilim adamlarından akılalmaz keşif: Dondurulmuş insanlar hayata döndürülecek mi?

Bilim adamlarından akılalmaz keşif: Dondurulmuş insanlar hayata döndürülecek mi?

Bir devrin sonu geldi! Twitter artık resmi olarak...

Bir devrin sonu geldi! Twitter artık resmi olarak...

20 günlük ömrü olan çiçeği görebilmek için kilometrelerce yürüdüler

20 günlük ömrü olan çiçeği görebilmek için kilometrelerce yürüdüler

Aydın'da akılalmaz dolandırıcılık: Ev sahibi olmak istediler hayatlarının şokunu yaşadılar

Aydın'da akılalmaz dolandırıcılık: Ev sahibi olmak istediler hayatlarının şokunu yaşadılar

Togg'dan yeni açıklama! Son 20 gün

Togg'dan yeni açıklama! Son 20 gün

1.600 yıllık hazine arkeologları hayrete düşürdü: Öğretmenin bahçesinden tarih fışkırdı

1.600 yıllık hazine arkeologları hayrete düşürdü: Öğretmenin bahçesinden tarih fışkırdı