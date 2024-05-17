Galatasaray'dan derbi hakemi Arda Kardeşler'e tepki!

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak.İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi başladığı gibi 0-0 sona ermişti.Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın 2. başkanı Metin Öztürk, maçın hakemi Arda Kardeşler'e yönelik eleştirilerde bulundu.Metin Öztürk açıklamasında şu sözleri sarf etti:Öztürk ayrıca şunları dedi:İyi niyetimi zorlayarak hata demeye çalışıyorum ama iyi niyetimizin de bir sınırı var. İlk devrede bizim hakkımızı yiyen bir hakemin manuel olarak bu maça atanması, olabilecek hatalı kararların sorumluluğunun atayanlarda olduğunu gösteriyor.