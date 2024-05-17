  • USD: 32,16 - 32,22
  • EURO: 34,96 - 35,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fatih Terim kovuldu! Resmi açıklama yapıldı

Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Ekleme: 17.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan'ın çalıştırdığı PAOK'a 4-1 yenildi ve şampiyonluk umutlarını kaybetti.

Yaşanan bu mağlubiyetin ardından ise ayrılık kararı alındı. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör Fatih Terim'in dönemi sona erdi.

Panathinaikos Başkanı Giannis Alafuzos ile Fatih Terim arasındaki görüşmeden sonra ayrılık kararı resmileşti.

"Profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı"

Instagram hesabından yaptığı açıklamada kulüpten resmen ayrıldığını açıklayan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı.

Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzos'a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Panathinaikos Kulübü'ne bundan sonraki süreçte en içten duygularımla başarılar diliyorum.

Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle.

Fatih Terim kovuldu! Resmi açıklama yapıldı

26 maçta 14 galibiyet aldı

Ligin son maçında oynanacak Olympiakos derbisinde ve Yunanistan Kupası finalinde oynanacak Aris maçında, takımın başına geçici olarak getirilmesi planlanan Christos Kontis'in görev yapacağı ifade edildi.

26 Aralık 2023 tarihinde Panathinaikos'un başına geçen 70 yaşındaki teknik adam, Yunan ekibiyle 26 resmi maça çıktı.

Fatih Terim, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti ve 1.85 puan ortalaması yakaladı.

Merkez Bankası anketi açıkladı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
CHP'li İBB'nin metrobüsü korkuttu! Yolcular panik halinde tahliye edildi
2024 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
Karadeniz kıyısındaki şehirler patlamalarla sarsıldı! Donanma karargahı vuruldu, hava üssünde savaş uçakları yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 28 Şubat Davası sanıklarına af
Almanya'da gündem yine döner: Bu kez seçim vaadi yaptılar
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Dışişleri Bakanlığına kritik atamalar
Konutta talep azaldı fiyat ucuzladı! Son 10 aydır düşüşte
CHP'li başkan rekor kırdı: İsraf diye iptal etti 1 milyon TL zarara uğrattı .
Tasarruf Tedbirleri Resmi Gazete'de: Kamuda yeni düzenlemeler
7 ilde dev operasyon: Silah kaçakçılarına ağır darbe!
Gürcistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan: Ticaret hedefi 5 milyar dolar
Dünya Bankası ve Türkiye'den 1 milyar dolarlık yenilenebilir enerji anlaşması
Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim olayları davasında cezası belli oldu
Bayraktar duyurdu! Tarihe geçen SİHA anlaşması tamamlandı!
Çiftçiye yüzde 70 ek destek! Başkan Erdoğan açıkladı! 'KDV'den muaf...'
Milli Eğitim Bakanı Tekin, mülakatların detaylarını açıkladı
6-8 Ekim olayları davasında Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi
Bakan Yerlikaya: 'Bozdoğan-39' operasyonlarında 239 şüpheli yakalandı
Gece kulübü yangınında yeni gelişme! Valilik soruşturma izni verdi: Aralarında Beşiktaş belediye başkan yardımcıları da var
Türkiye'de sadece o ilde yetişiyor! Fiyatıyla zirvede: Koparana 250.000 TL'ye dayanan ceza...

Türkiye'de sadece o ilde yetişiyor! Fiyatıyla zirvede: Koparana 250.000 TL'ye dayanan ceza...

Bütün şehir o gizemli pankartı konuşuyor: Kim bu Nurettin?

Bütün şehir o gizemli pankartı konuşuyor: Kim bu Nurettin?

12 saniyede 25 milyon dolar! Aylarca üzerinde çalıştılar: Türünün ilk örneği

12 saniyede 25 milyon dolar! Aylarca üzerinde çalıştılar: Türünün ilk örneği

Başakşehir'de kazı çalışması sırasında bulundu! Ekiplere haber verildi, geniş güvenlik önlemi alındı

Başakşehir'de kazı çalışması sırasında bulundu! Ekiplere haber verildi, geniş güvenlik önlemi alındı

Hatay'da ürküten görüntü: Deprem habercisi mi? Denizin rengi değişti görenler hayret etti

Hatay'da ürküten görüntü: Deprem habercisi mi? Denizin rengi değişti görenler hayret etti

WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Sohbete ne gelecek?

WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Sohbete ne gelecek?