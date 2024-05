Dursun Özbek'ten taraftara müjde: Yeni sezonda...

Galatasaray Spor Kulübü, UEFA Kupası zaferinin 24. yılını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen piknik etkinliğinde kutladı. Başkan Dursun Özbek, etkinlikte açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMALAR:



'Hepiniz bu güzel, bu tarihi güne hoş geldiniz. Hepinize büyük bir teşekkür gönderiyorum. 17 Mayıs, bizim artık her sene geleneksel hale getirdiğimiz bir kutlama. Türkiye'ye getirilmiş en büyük zafer. Artık bizlere düşen bunun tekrarlanması. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de gelen yönetimler kulübümüze daha büyük zaferleri armağan ederler.''



''BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTURUYOR''

'Videoda gördük, değerli kardeşim Okan Hocam burada. Kendisiyle iki senedir çalışıyoruz. Takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de bunu arttıracaktır. Bizim kıymetlimizdir. Hepimiz onu çok seviyoruz.'



'Ali Sami Yen ağabeyden beri Galatasaray'a hizmet veren çok kıymetli başkanlarımız oldu. Onların hizmetleri çok değerli, bugünlere onların sayesinde geldik. Onların yaptıklarının üzerine bir tuğla daha koyarak, bir tık daha yukarı çıkarmak için ben ve arkadaşlarım elimizden gelen her şeyi son raddesine kadar yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki yönetimler de bunu yapmaya devam edecek.'



''HERKES FAZLASINI YAPMAK MECBURİYETİNDE''



'Artık öyle bir şekil aldı ki bu, her gelen yönetim, bir önceki yönetimin bir fazlasını yapmak mecburiyetinde hissediyor kendini. Galatasaray'ı önümüzdeki yüzyıllara taşımak için herkese başarılar diliyorum.'



'Galatasaray, Türkiye'nin en büyük spor kulübü ve sivil toplum kuruluşu. Defalarca bu ispat edildi. İnsanlar tarafından görüldü.



'Mayıslar zaten bizim de, 17 Mayıs'ı kutlarken, Galatasaray'ın efsane başkanı, hiç kimsenin aklından çıkmayan, herkesin konuşacağı ve gurur duyacağı Faruk başkanım burada.'



''GALATASARAY'IN KIYMETLİLERİ''



'Galatasaray'a hizmet eden her başkan çok değerlidir. Onlar fedakarlıkla, bu unvanın gururunu layıkıyla temsil etmişlerdir. Onlar bizim kıymetlimiz, Galatasaray'ın kıymetlileridir.'



''GELECEĞİ DİZAYN EDECEK BİR YATIRIM''



'Galatasaray'ın bugün ekonomik olarak refaha kavuşması, mali bağımsızlığını kazanması için çok değerli bir adımı değerli başkanım Burak Elmas atmıştır. O dönem kendisi beni aramıştı. Birlikte kendisiyle Emlak Konut'a gittik. Bugün çok önemli olan Florya Projesi, o gün Burak Başkan, Erden Timur ve benim de katıldığım toplantılarda istişaresini yaptık. O gün kendisiyle Emlak Konut'a gittik. 'Florya'daki arsayı bize satın' dedim. Ne dedilerse ben 'evet' dedim, el sıkıştık. Burak başkana, 'Hemen buradan' gidelim dedim. 'Ağabey nasıl yapacağız?' bu işi dedi. 'Kolay' dedim. 'Erden ve ben senin yanındayız' dedim. 'Merak etme, biz bunun altından kalkarız' dedim. Sağ olsun kendisi de benim söylediklerime kıymet verdi ve o dönem Florya'nın satın alınması için gerekli çalışmaları yaptı. Biz de buna devam ederek bunu Galatasaray'a kazandırdık. Galatasaray'ın geleceğini dizayn edecek önemli bir yatırım.'



''HAZIRLIKLAR SEZON AÇILIŞINA DEK BİTECEK''



'Kemerburgaz Tesisleri'nde hazırlıklar son noktaya doğru ilerliyor. Şu anda tesisteki çalışmalarımızın büyük bölümü bitti. Sahalarımızın çalışması devam ediyor. Burada yaptığımız sahalar ve sahanın zemin şartları, dünyadaki en gelişmiş sistemdir. Binamızın cephesi, 20-25 gün sonra kapanacak. Hazırlıklar, takımımızın sezon açılışına kadar tamamlanacak.'



''YENİ SEZON BURADAKİ TESİSİMİZDE''



'Değerli Galatasaraylılar, 2024-2025 sezonunu buradaki tesislerimizde açacağız.'



'Buradaki tesislerimiz iki fazdan oluşuyor. Birinci faz bitiyor, ikinci faz devam ediyor. Burası Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek tesisleri barındırıyor. Stadımıza yakın olması da bir faktör. Burası büyümeye müsait bir yer. Burayı Galatasaray'a kazandırırken, sadece futbola değil, diğer spor dallarına da hizmet etmesi projem vardı. Bunları önümüzdeki dönem açıklayacağım. Kemerburgaz Tesisleri, Galatasaray adına yakışına, yıldızların yetiştiği yeni bir yuvası olacaktır.'



''BİRBİRİMİZİ SEVMENİN ÖNEMİ''



'Birbirimizi sevmek, birlikteliği muhafaza etmek çok önemli. Bu iki senelik başarıda birbirimizin sevmemin önemi çok yüksekti. Eğer yeniden seçilirsem veya bundan sonra seçilen başkanlar bu sevgi iklimini devam ettirmek zorundalar eğer Galatasaray'ın başarısını istiyorlarsa.'



''HEYECANINIZI DİK TUTUN''



'Değerli Galatasaraylılar, biz bu ekiple sizlere iki seneden beri hizmet ediyoruz. Başarı odaklı çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum çünkü yeni bir yönetim gelecek. Sizlere ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Bizleri destekleyen Galatasaray camiası, her zaman heyecanlarını dik tutsunlar. Galatasaray, bundan sonra da başarılarının başarı üstüne ekleyerek devam edecektir'