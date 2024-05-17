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Beşiktaş'a panzehir geliyor! Almanlarla ilk temas kuruldu

Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bir süredir teknik direktör arayışını sürdüren Başkan Hasan Arat ve ekibi, birkaç seçenekte netleşmiş gibi dururken flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Son olarak siyah beyazlılar Heidenheim'da forma giyen Jan- Niklas Beste için harekete geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş'a panzehir geliyor! Almanlarla ilk temas kuruldu
Ekleme: 17.05.2024 - 12:59 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş, 23 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor ile Türkiye Kupası finali için sahaya çıkacak.

Bu sezon müzesine 1 kupa getirmek isteyen siyah beyazlılar, sahaya galibiyet paroloası ile çıkmayı hedefliyor.

Beşiktaş'a panzehir geliyor! Almanlarla ilk temas kuruldu

Öte yandan gelecek sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş bir süredir teknik direktör arayışını sürdürüyor.

Öncelik olarak forvet ve stoper mevkisine ağırlık veren Kartal, kanat bölgesindeki eksiklik nedeniyle rotasyonu bu yöne çevirme kararı aldı.

Beşiktaş'a panzehir geliyor! Almanlarla ilk temas kuruldu

LİSTEDE SÜRPRİZ İSİM
He iki mevki içinde önemli isimlerle görüşen Beşiktal, sol kanat için listesine yeni bir isim eklediği öne sürüldü.

TEMASA GEÇİLDİ
Bundesliga ekibi Heidenheim'da forma giyen ve bu sezon etkileyici bir performans sergileyen Jan-Niklas Beste için Alman ekibiyle temasa geçti.

Beşiktaş'a panzehir geliyor! Almanlarla ilk temas kuruldu

Beste, 30 resmi karşılaşmada rakip filelerini 7 kez havalandırdı, 12 kez de asist yaparak toplam 19 gole doğrudan katı sağladı.

ALMANYA ÇIKARMASI
Alman futbolcunun takımı ile temasa geçildi. Beste'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunması nedeniyle önce kulübünden görüşme izinisteyen siyah beyazlı yönetim, bonservis bedelinin 15 milyon euro olan Beste için önümüzdeki haftalarda Almanya'ya gitmesi bekleniyor.
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