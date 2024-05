Arda Güler için Real Madrid'e rekor teklif! Gece yarısı duyurdular

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'in 19 yaşındaki yeteneği Arda Güler, bulduğu sürelerde gösterdiği performansla yeniden transferde gözde haline geldi.Real Madrid taraftarlarının sevgilisi haline gelen Arda Güler'e İngiltere'den talip çıktığı aktarıldı.İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Premier Lig devlerinden Arsenal, Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçti. Ada temsilcisinin Arda Güler için Real Madrid'e transfer teklifini sunduğu belirtildi.Arsenal'ın 19 yaşındaki on numara için Real Madrid'e 45 milyon euroluk transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.Florentino Perez ve ekibinin Arda Güler için gelen 45 milyon euroluk transfer teklifini kabul etmediği aktarıldı.İspanyol devinin Arda Güler'in gösterdiği performansa hayran kaldığı ve genç yıldıza çok güvenildiği vurgulandı.Real Madrid'in 19 yaşındaki on numarayı takımın önemli bir parçası olarak gördüğü ve gelecek sezon takımda tutma kararı aldığı belirtildi.Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 11 karşılaşmada forma şansı buldu. 19 yaşındaki on numara bu müsabakalarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.Fenerbahçe'den 20 milyon euroluk bedelle Real Madrid'e imza atan Arda Güler'in sözleşmesinde 10 milyon euroluk bonus maddesi yer alıyor.19 yaşındaki on numaranın bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 20 pay alacak.Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nda 6 karşılaşmada süre aldı. 19 yaşındaki on numara bu mücadelelerde 1 gol sevinci yaşadı.