  • USD: 32,16 - 32,22
  • EURO: 34,96 - 35,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ali Koç'un yönetim listesi belli oluyor! Acun Ilıcalı yer alacak mı?

İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın, mevcut başkan Ali Koç'un teklifini kabul ettiği ve Fenerbahçe'nin yönetim kuruluna girmeye karar verdiği öğrenildi.

Ekleme: 17.05.2024 - 09:30 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe seçime gidiyor...

Sarı-lacivertliler, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran tarihlerinde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağını açıklamıştı.

Genel kurula 46 bin 410 üyenin katılacağı belirtilirken, adalık başvuruları 23 Mayıs saat 18.00'e dek yapılabilecek.

Ali Koç'un yönetim listesi belli oluyor! Acun Ilıcalı yer alacak mı?

Acun Ilıcalı yönetim kurulunda olacak

Seçim tarihi yaklaşırken adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım çalışmalarına hız verdi. Mevcut başkan Koç ise listesine güçlü bir ismi dahil etmeyi başardı. Sports Digitale'nin haberine göre; Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti ve yönetim kuruluna girmeye karar verdi.

Ilıcalı, Ali Koç'un seçimi kazanması halinde yönetim kurulunda yer alacak.

"Ali Koç yakın dostum"

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu Ilıcalı, geçmiş dönemde Ali Koç'u desteklediği her fırsatta ifade etmişti.

Ilıcalı, Koç hakkında şu sözleri sarf etmişti:

Şu anda bizim başkanımız son derece başarılı. İleride, Allah bilir. Hayır, şöyle demem, hiçbir Fenerbahçeli, Fenerbahçe Başkanı olmak istemiyorum diyemez. Böyle bir teveccüh olursa, bu tabii ki gururlandırır. Bunu iltifat olarak aldığımı söyledim. Ali Koç, yakın bir dostum. Başkanlığa geldiğinden beri destekliyorum. Başarılı olduğunda da başarısız olduğunda da destekledim. O kadar çabanın sonunda onun şampiyon olduğunu görmek istiyorum. Onunla o mutluluğu yaşamak istiyorum. Bu hikayenin mutlu son olmasını istiyorum.

Ali Koç'un yönetim listesi belli oluyor! Acun Ilıcalı yer alacak mı?
Merkez Bankası anketi açıkladı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
CHP'li İBB'nin metrobüsü korkuttu! Yolcular panik halinde tahliye edildi
2024 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
Karadeniz kıyısındaki şehirler patlamalarla sarsıldı! Donanma karargahı vuruldu, hava üssünde savaş uçakları yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 28 Şubat Davası sanıklarına af
Almanya'da gündem yine döner: Bu kez seçim vaadi yaptılar
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Dışişleri Bakanlığına kritik atamalar
Konutta talep azaldı fiyat ucuzladı! Son 10 aydır düşüşte
CHP'li başkan rekor kırdı: İsraf diye iptal etti 1 milyon TL zarara uğrattı .
Tasarruf Tedbirleri Resmi Gazete'de: Kamuda yeni düzenlemeler
7 ilde dev operasyon: Silah kaçakçılarına ağır darbe!
Gürcistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan: Ticaret hedefi 5 milyar dolar
Dünya Bankası ve Türkiye'den 1 milyar dolarlık yenilenebilir enerji anlaşması
Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim olayları davasında cezası belli oldu
Bayraktar duyurdu! Tarihe geçen SİHA anlaşması tamamlandı!
Çiftçiye yüzde 70 ek destek! Başkan Erdoğan açıkladı! 'KDV'den muaf...'
Milli Eğitim Bakanı Tekin, mülakatların detaylarını açıkladı
6-8 Ekim olayları davasında Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi
Bakan Yerlikaya: 'Bozdoğan-39' operasyonlarında 239 şüpheli yakalandı
Gece kulübü yangınında yeni gelişme! Valilik soruşturma izni verdi: Aralarında Beşiktaş belediye başkan yardımcıları da var
Türkiye'de sadece o ilde yetişiyor! Fiyatıyla zirvede: Koparana 250.000 TL'ye dayanan ceza...

Türkiye'de sadece o ilde yetişiyor! Fiyatıyla zirvede: Koparana 250.000 TL'ye dayanan ceza...

Bütün şehir o gizemli pankartı konuşuyor: Kim bu Nurettin?

Bütün şehir o gizemli pankartı konuşuyor: Kim bu Nurettin?

12 saniyede 25 milyon dolar! Aylarca üzerinde çalıştılar: Türünün ilk örneği

12 saniyede 25 milyon dolar! Aylarca üzerinde çalıştılar: Türünün ilk örneği

Başakşehir'de kazı çalışması sırasında bulundu! Ekiplere haber verildi, geniş güvenlik önlemi alındı

Başakşehir'de kazı çalışması sırasında bulundu! Ekiplere haber verildi, geniş güvenlik önlemi alındı

Hatay'da ürküten görüntü: Deprem habercisi mi? Denizin rengi değişti görenler hayret etti

Hatay'da ürküten görüntü: Deprem habercisi mi? Denizin rengi değişti görenler hayret etti

WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Sohbete ne gelecek?

WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Sohbete ne gelecek?