Süper Lig'de kritik hafta! Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 37. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılıların sahadan puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Düdük Arda Kardeşler'e verilirken, TFF atamanın 'manuel' olarak yapıldığını duyurdu. İşte o açıklama...

Süper Lig'in 37. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.Sarı kırmızılıların sahadan puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Düdük Arda Kardeşler'e verilirken, TFF atamanın 'manuel' olarak yapıldığını duyurdu.TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır.